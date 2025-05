Orcas e golfinhos são abandonados em parque desativado

Duas orcas e doze golfinhos continuam abrigados nas dependências do Marineland Antibes, na França, desde o fechamento do local em janeiro de 2025. O parque, situado próximo a Cannes, encerrou suas atividades após a entrada em vigor de uma legislação aprovada em 2021 que proíbe apresentações com cetáceos no país.

As orcas em questão são Wikie, com 23 anos, e seu filho Keijo, de 11 anos. Elas são os últimos exemplares da espécie mantidos em cativeiro na França. As autoridades locais ainda não definiram um novo destino para os cetáceos. A proposta de transferência para o Canadá foi rejeitada por conta da distância, considerada excessiva. Alternativas como Japão e Espanha também foram descartadas. No caso de Tenerife, as autoridades espanholas não autorizaram a mudança.

A ativista Marketa Schusterova, cofundadora do TideBreakers, afirmou que o grupo considera a situação urgente e defende a realocação imediata dos animais para um espaço mais adequado. Em entrevista ao jornal Daily Star, ela declarou que não há condições de soltura na natureza, já que os dois nasceram em cativeiro, mas que ainda assim é necessário garantir um ambiente seguro e estável para o restante de suas vidas.

Ainda não há definição oficial sobre o futuro dos cetáceos. As autoridades francesas seguem em busca de alternativas viáveis para a transferência.