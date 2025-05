19 municípios ainda despejam esgoto in natura no Rio Piracicaba

A audiência também contou com falas da Guarda Civil Municipal e da Polícia Ambiental, que abordaram o combate a descartes irregulares, loteamentos clandestinos e a importância da educação ambiental, especialmente no que diz respeito à pesca.

A sociedade civil participou ativamente com críticas e sugestões. Houve cobranças por ações de repovoamento do rio, mais fiscalização e apoio aos pescadores impactados pela degradação ambiental. Luiz Fernando “Gordo”, defensor do rio, fez um relato emocionado sobre as mudanças no comportamento dos peixes e cobrou mais ação por parte do poder público. “O que a gente vê é muito discurso e pouca ação. O rio está pedindo socorro faz tempo e ninguém escuta”, disse.