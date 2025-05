Marido joga café quente e tortura mulher com arma de airsoft

A mulher também informou que as agressões aconteciam de forma recorrente, e que o até então seu marido, costumava dopá-la com medicamentos psiquiátricos. Neste dia, ao iniciar a limpeza de dois frangos caipiras no quintal de sua residência, seu companheiro passou a provocar o sofrimento dos animais durante o abate, cortando o pescoço do frango lentamente, dizendo que "é gostoso ver a tortura". Logo depois, segundo a vítima, ele a coagiu a demonstrar afeto, forçando-a a beijá-lo e afirmando que ela não sairia dali viva, caso tentasse deixa-lo.

A vítima conseguiu fugir do local, mas seu companheiro passou a persegui-la com uma moto, o qual impinava e proferia ameaças de morte.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.