Polícia prende estrangeiros que lavavam dinheiro do tráfico

A Polícia Civil prendeu três integrantes de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas na capital paulista. Os suspeitos compravam e vendiam carros de luxo para lavar o dinheiro criminoso através de documentos de laranjas. Nove veículos, avaliados em mais de R$ 6 milhões, foram apreendidos na ação desta terça-feira (13).

Após seis meses de investigação, os agentes do 6º Distrito Policial cumpriram quatro mandados de busca e dois de prisão na zona leste de São Paulo e nos municípios de Jacareí e Pilar do Sul, no interior do estado.