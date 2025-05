'Irmão Ibrahimovic' é preso com drogas em Piracicaba

O suspeito, conhecido pelos apelidos “Irmão Ibrahimovic”, “Magrelo” ou “MJ”, foi capturado por volta das 6h30 após uma operação coordenada pela 2ª DISE da DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), com apoio da ROMU e do Canil da corporação.

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Civil de Piracicaba resultou na prisão de um homem de 33 anos por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (13), no Vila Sônia.

Durante o cumprimento de mandado de busca no apartamento do suspeito, foram encontrados tijolos de maconha, porções da droga já embaladas para comercialização, além de dois celulares e uma câmera com cartão de memória.

O cão farejador da ROMU também localizou um pote plástico com mais porções de maconha escondido em uma área verde em frente ao condomínio — local apontado como ponto de venda.

Ao todo, foram apreendidos 4 tijolos de maconha, 1 pedaço de tijolo, 1 porção média, 69 porções prontas, 27 cigarros de maconha, um rolo de plástico filme, 2 celulares e uma câmera-lâmpada com cartão de memória.