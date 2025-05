'Reajuste insuficiente': professores podem entrar em greve

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou na última terça-feira (13), 5% de reajuste salarial para os professores da Rede Estadual de Educação, proposto pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O reajuste, porém, ainda é considerado insuficiente para a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). A deputada estadual e também segunda presidente da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Professora Bebel (PT), afirmou que a categoria tem direito a um reajuste de, pelo menos, a inflação do período.

“Isso é muito pouco, temos direito a no mínimo a inflação do período”, disse. De acordo com a Apeoesp, o quadro é ainda pior para cerca de 100 mil professores que fazem parte da carreira do magistério paulista, e que terão um reajuste de 0,6% a 0,8%. Na tribuna da Alesp, Bebel ressaltou ainda que os 5% proposto pelo governo estadual e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apesar de insuficiente, é resultado da ação e mobilização da Apeoesp, que desde o ano passado vem pressionando tanto o governador Tarcísio de Freitas como o secretário estadual da Educação, Renato Feder, por um reajuste digno à categoria. Segundo a deputada, a pressão forçou o governo estadual a propor os 5% de reajuste, apesar de o total não repor a inflação dos últimos dois anos, que totaliza 6,27% de acúmulo.