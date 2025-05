Começa hoje a 40ª Festa das Nações de Piracicaba, no Engenho

No sábado, 17, as saídas acontecem a partir das 10h até às 2h30, com retorno a partir das das 10h15 às 2h45. No domingo, saídas do TCI das 9h até as 18h30. O retorno será das 9h15 até as 18h45. Todas as informações podem ser acessadas no site da Pira Mobilidade (https://piramobilidade.com.br/).

Os veículos por aplicativo, táxis e caronas também terão um local próprio para embarque e desembarque na Passarela Estaiada, localizada na avenida Beira Rio, entre as ruas XV de Novembro e Rangel Pestana. O acesso ao local é exclusivo pela rua XV de Novembro.

As pessoas com deficiência também terão atenção especial para curtir a Festa das Nações. Veículos do Elevar, sistema de transporte adaptado da Prefeitura de Piracicaba, farão embarque gratuito de pessoas com deficiência (PCDs), em área no estacionamento do posto de combustíveis 3S (avenida Presidente Kennedy – próximo à Ponte do Morato). A pessoa com deficiência poderá embarcar com um acompanhante.