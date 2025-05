Emoção e gratidão marcam sepultamento do maestro Ernst Mahle

O velório aconteceu no Cemitério Parque da Ressurreição e reuniu familiares, amigos, ex-alunos e admiradores do maestro. O sepultamento ocorreu por volta das 16h45, em meio a homenagens emocionadas.

Piracicaba viveu nesta terça-feira (13) um dia de comoção com a despedida do maestro Ernst Mahle, um dos maiores nomes da música erudita brasileira.

Um dos momentos mais marcantes foi uma apresentação musical feita por um de seus filhos, ao lado do túmulo, que levou muitos às lágrimas. A esposa, Cidinha Mahle, os filhos e outros familiares foram abraçados com carinho por todos que estiveram presentes.

"Ele era muito dedicado à sua carreira e todos nós filhos temos orgulho da bela história que escreveu", afirmou o filho Ricardo Mahle.

O familiar e amigo Samuel Soares também relembrou momentos especiais: “Eu tinha acabado de tirar carta com 18 anos e fomos para São Paulo. Antes de sair, ele me surpreendeu, entregando a chave do seu carro Itamaraty e pedindo para que eu dirigisse. Aprendi muito com ele.”