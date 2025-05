Câmara repudia MC Ryan após estrago no gramado do Barão

A Câmara de Piracicaba aprovou uma moção de repúdio contra as atitudes do funkeiro MC Ryan, que fez manobras com uma Lamborghini e estragou o gramado do estádio Barão da Serra Negra na madrugada do último sábado (10). Além da moção, a Casa aprovou um requerimento que pede informações sobre o episódio. As duas matérias foram aprovadas com urgência.

Saiba mais

A moção de repúdio é de autoria conjunta dos vereadores. O documento repudia o “funkeiro Mc Ryan pelos atos irresponsáveis praticados no gramado do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, gerando danos materiais e imateriais ao local". A vereadora Sílvia Morales (PV) também apresentou, com urgência, um requerimento solicitando informações sobre o episódio. Na madrugada do último sábado, o funkeiro Mc Ryan foi detido após realizar manobras conhecidas como "cavalo de pau" ou "zerinho" com uma Lamborghini no gramado do estádio, depois de realizar um show no local.