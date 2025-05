MC Ryan pediu perdão ao XV e diz que vai reparar gramado

A organização do evento no qual o cantor participava informou que a manobra feita no gramado não havia sido autorizada. Segundo Mayra Esteves de Moura, advogada da produtora responsável, o artista deveria ter estacionado o veículo em uma área indicada fora do campo. A advogada relatou que ele entrou com o carro em baixa velocidade, mas acelerou ao se aproximar do gramado, contrariando o que havia sido combinado. Os organizadores pediram que ele interrompesse as manobras, mas ele só parou por decisão própria.

A diretoria do XV de Piracicaba, responsável pelo estádio, informou que a empresa contratada para a manutenção do gramado está avaliando o custo dos reparos. O valor total do prejuízo ainda não foi divulgado.