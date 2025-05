Prefeito Helinho se pronuncia sobre a taxa de iluminação pública

Segundo o prefeito, desde 2010 a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) determinou, por meio de portaria, que os municípios são responsáveis pela gestão do parque de iluminação pública. “Em 2010, a Agência Nacional de Energia colocou isso em uma portaria dizendo: é dever e obrigação do município cuidar do parque de iluminação pública”, afirmou.

Ainda de acordo com Zanatta, em 2014, Piracicaba e outras cidades questionaram a medida na Justiça, sustentando que a responsabilidade pelo serviço deveria ser da concessionária de energia elétrica. No entanto, com o passar do tempo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a obrigação é dos municípios. “A partir daí, a CPFL parou os investimentos em energia e deixou de cuidar”, explicou.

O prefeito destacou que, em 2023, os municípios passaram a reconhecer a necessidade de instituir a contribuição para garantir a continuidade do serviço. “Dentre as cidades acima de 200 mil habitantes só tem quatro no país que não criaram essa contribuição, e Piracicaba é uma delas”, disse.

Zanatta informou que o município possui aproximadamente 60 mil pontos de iluminação pública e argumentou que, sem custeio, não é possível realizar manutenção, troca de equipamentos, expansão ou novos investimentos. “Os bairros mais periféricos que não receberam esse benefício nunca irão receber porque a CPFL não faz mais e, agora, compete ao município. Então, a gente foi obrigado”, declarou.