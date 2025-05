Raízen anuncia venda de Usina por R$ 425 milhões

A Raízen comunicou ao mercado e aos acionistas, nesta segunda-feira (12), que sua subsidiária Raízen Energia S.A. firmou acordo para a venda da Usina de Leme, localizada no interior de São Paulo. A transação foi realizada com a Ferrari Agroindústria e a Agromen Sementes Agrícolas, no valor aproximado de R$ 425 milhões, sujeito a ajustes contratuais. O pagamento será efetuado à vista no momento do fechamento da operação.

De acordo com nota divulgada pela empresa, a venda faz parte de uma estratégia de reorganização do portfólio de ativos, com o objetivo de reduzir o endividamento e melhorar a eficiência operacional. A empresa informou que a medida tem como finalidade ajustar a estrutura da companhia às metas de desempenho no setor.

A concretização da transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do cumprimento de cláusulas previstas no contrato.

A Raízen afirmou que manterá o mercado informado sobre os próximos passos relacionados à operação e que continuará atuando de acordo com sua estratégia empresarial.