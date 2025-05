Quase 1,8 mil vagas: veja oportunidades na região de Piracicaba

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Limeira está com 22 vagas de emprego abertas. Para se candidatar, o interessado deve cadastrar o currículo pelo site do PAT.

Santa Bárbara d’Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d’Oeste está com 1.120 vagas de trabalho disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br, com o nome da vaga no assunto. No corpo do e-mail, o candidato deve colocar o currículo, nome completo, CPF e RG. Também é possível fazer a candidatura presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, que fica na rua do Ósmio, nº 975, na Villa Multimall. Veja as vagas disponíveis pelo link.