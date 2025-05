Jadson Ribeiro é o motociclista que morreu em Piracicaba

Jadson dirigia uma motocicleta Honda 150 de cor vermelha, quando colidiu violentamente contra o muro de uma empresa de energia. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados, mas constataram o óbito de Jadson no local. A família foi avisada por amigos e o pai do jovem acompanhou desolado toda a ocorrência.

A Polícia Militar, a Semutran (Secretaria Municipal de Trânsito)e peritos foram acionados, juntamente com a prestadora de serviços do SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto), pois, com o impacto, o registro de água do local foi danificado e estourou.

O corpo do jovem Jadson Ribeiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico. Os detalhes do sepultamento ainda não foram divulgados.