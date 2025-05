Homem é encontrado morto no dia do aniversário em Piracicaba

Um homem de 31 anos foi encontrado morto no interior da residência, na manhã desta segunda-feira (12), na rua Iacanga, no Vila Cristina, em Piracicaba.

Segundo informações preliminares, ele pode ter ingerido uma quantidade excessiva de energético neste domingo (11), véspera de seu aniversário, mas a causa da morte ainda está sendo apurada.

De acordo com os relatos, a vítima completaria 31 anos justamente nesta segunda-feira, data em que o corpo foi encontrado. Vizinhos acionaram as autoridades após perceberem a ausência do morador e sentirem um forte odor vindo do imóvel.