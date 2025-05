Homem faz refém com faca na rodoviária e pula de viatura

Uma noite tensa assustou quem estava na rodoviária de Piracicaba, nesta sexta-feira (9). Um homem armado com uma faca fez uma jovem de refém por volta das 21h, ameaçando a vítima com o objeto no pescoço.

VEJA MAIS:

A Polícia Militar foi chamada e conseguiu agir rápido, libertando a jovem sem que ela se ferisse. O suspeito foi preso e colocado na viatura, mas, no caminho para a delegacia, tentou fugir: pulou do carro em movimento perto do cruzamento da rua Governador Pedro de Toledo com a Moraes Barros, no centro.