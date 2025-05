Homens são flagrados em ato obsceno em banheiro público

Na tarde desta quinta-feira (8), uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira, composta pelos agentes Carlos Silva e Adriano, flagrou dois homens em situação íntima no interior de um banheiro coletivo destinado a visitantes do Bosque Maria Thereza, localizado na região central da cidade. Eles faziam sexo oral.

Durante patrulhamento de rotina e fechamento do bosque, os guardas depararam-se com os dois indivíduos, de 29 e 34 anos, em ato obsceno dentro do sanitário público. Segundo relato do GCM Carlos Silva, ao serem surpreendidos, um dos homens ainda tentou fugir, empurrando um dos agentes com violência. No entanto, a tentativa foi frustrada, e ambos foram detidos no local.

Questionados, os envolvidos alegaram que o encontro foi casual e afirmaram que “rolou um clima” entre eles, o que teria motivado a prática do ato no banheiro. Um deles justificou a tentativa de fuga dizendo ser casado e temer que o companheiro descobrisse o ocorrido.