Verão da as caras no outono e esquenta o clima em Piracicaba

Em pleno outono, o clima em Piracicaba traz lembranças do verão, segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Até o final de semana, o clima deve voltar ao calor, mas com poucas chances de chuva. As máximas passam dos 30°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nadional de Meteorologia), nesta quarta-feira (7), a previsão é de mínima em 16ºC e máxima em 32ºC com o tempo aberto. Já na quinta-feira (8), a mínima prevista sobe para 18ºC e a máxima chega aos 33ºC. Na sexta-feira (9), a previsão é de mínima de 19ºC e máxima de 33ºC. No sábado, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 32ºC.