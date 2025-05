Morte de mãe e filha: curto circuito pode ter causado incêndio

Um incêndio provocado por um curto-circuito, que é a causa mais provável, ou uma vela podem ter causado a morte de um mãe de 66 anos e sua filha, de 35, enquanto dormiam no interior da residência na manhã desta quarta-feira (7), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. O caso ocorreu no bairro Jardim Bom Retiro, na rua Mário Petrin.

Segundo as informações, o fogo teria começado durante a madrugada. As vítimas foram encontradas sem vida dentro do imóvel, com sinais de queimaduras e asfixia provocada pela fumaça. Moradores vizinhos conseguiram controlar parte das chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros de Piracicaba e Capivari.