Presidente fala sobre praças e cita união entre público-privado

A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) se manifestou a respeito da reportagem publicada pelo JP ontem (09) sobre as condições de degradação das praças do TCI (Terminal Central Integração) e José Bonifácio. O JP mostrou que os locais se tornaram abrigo de pessoas em situação de rua, além de problemas estruturais, como falta de iluminação, piso danificado, falta de segurança, entre outros.

“Essa preocupação não é recente — ela reflete o compromisso da entidade com o desenvolvimento sustentável da cidade e com o bem-estar de seus cidadãos. Entendemos que ambientes públicos bem cuidados impactam diretamente na segurança da população, na qualidade de vida e no estímulo ao comércio local. Praças revitalizadas e iluminadas, por exemplo, não só oferecem opções de lazer e convivência para as famílias, como também movimentam o entorno, fortalecendo pequenos negócios e promovendo a sensação de pertencimento”, disse o presidente da entidade Mauricio Benato.

Para ele, o Poder Público e a iniciativa privada devem caminhar juntos para garantir que Piracicaba continue avançando em qualidade urbana e inclusão social. “Seguiremos atentos e participativos em ações que contribuam para esse propósito.”