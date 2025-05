Abandono, moradores de ruas, insegurança: praças pedem socorro

A proposta define “permanência” como qualquer ato ou atividade que não se configure como simples deslocamento pelo espaço. A circulação de pedestres, portanto, continuará permitida. “É uma demanda antiga da população da região central, que não tem sido resolvida por gestões anteriores. Acredito que, com a aprovação da proposta, a Prefeitura poderá agir com mais agilidade para devolver a praça ao uso pacífico da população”, declarou.

As praças do TCI (Terminal Central Integração) e José Bonifácio, na região central de Piracicaba, se tornaram abrigo de pessoas em situação de rua, além de apresentarem problemas estruturais, como falta de iluminação, piso danificado, falta de segurança, principalmente no período noturno, além do acúmulo de lixo e outros objetos. O Jornal de Piracicaba percorreu os dois espaços públicos na quarta-feira (07) e nesta quinta-feira (09) e constatou que os locais aparentam estar abandonados.

Já a praça do TCI (Terminal Central de Integração), virou sinônimo de abandono, insegurança e medo. Moradores e trabalhadores da região denunciam o cenário de descaso que se instalou no coração da cidade. Roupas sujas, colchões improvisados, móveis velhos, lixo espalhado e materiais diversos ocupam o espaço. “Não me sinto à vontade passando aqui, mas não tem outra alternativa. Essa praça podia ser mais cuidada”, disse a vendedora Larissa Leidiane, de 18 anos. O balconista Thiego Menezes Alcarde, de 26, também reclamou: “O aspecto da praça é muito ruim. As pessoas dormem na terra, e isso no centro da cidade.”

Durante visitas realizadas em diferentes horários, inclusive à noite, o JP constatou que diversas pessoas continuam utilizando o espaço como abrigo. Para quem passa por ali todos os dias, a sensação é de abandono total. “Estamos à mercê”, resume um comerciante, que preferiu não se identificar, sem esconder a frustração.