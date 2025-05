Câmara aprova crédito de R$ 31 mil para a Prefeitura

A Câmara de Piracicaba aprovou um projeto de lei do Executivo municipal que autoriza a prefeitura a abrir um crédito adicional de R$ 31.342,44 no orçamento de 2025 da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. O projeto foi aprovado na sessão ordinária da quinta-feira (8).

De acordo com a justificativa, o projeto tem como objetivo autorizar a abertura de crédito adicional especial para a devolução de saldo referente ao Termo de Convênio nº 103093/2022, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional – Demanda SP Sem Papel 035673.