Piracicaba passa por verão fora de época com máximas de 34ºC

Piracicaba vai passar por um verão fora de época no final de semana. As temperaturas vão aumentar e o calor ganha intensidade no fim de semana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As máximas chegam a 34ºC mesmo com tempo encoberto, segundo a previsão do tempo.

De acordo com o Inmet, nesta sexta-feira (9), a máxima prevista é de 33ºC com poucas nuvens no céu. No sábado (10), a mínima vai ser de 20°C e a máxima chega aos 34ºC, com o tempo encoberto por nuvens. Este será o dia mais quente do final de semana. No domingo (11), a mínima prevista vai ser de 17ºC e a máxima fica em 24ºC, com o céu com poucas nuvens.