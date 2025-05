Prefeitura cria força-tarefa e mira em loteamentos irregulares

A Prefeitura de Piracicaba publicou nesta terça-feira (7) a Portaria Conjunta nº 01/2025, que institui novos procedimentos de fiscalização em loteamentos regulares e irregulares localizados tanto na zona urbana quanto na zona rural do município. A medida é resultado de uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e a Guarda Civil Municipal.

De acordo com o texto da portaria, a força-tarefa tem como foco o combate a parcelamentos de solo feitos em desacordo com a legislação, especialmente em áreas com potencial para regularização fundiária. A iniciativa está alinhada com leis federais e municipais que regulam o uso do solo urbano e rural, a regularização de núcleos habitacionais e o ordenamento territorial do município.

