Semae investe R$ 2,47 mi em nova tubulação de água tratada

Em resumo, a nova adutora sairá da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino, em tubulação no Distrito Uninorte, ao lado da rodovia que liga Piracicaba a Rio Claro (SP-127); vai cruzar a rodovia chegando até o reservatório Torre de TV, passando pelo parque automotivo (ao lado da Hyundai), cruzando o rio Piracicaba ao lado da rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), indo até o aeroporto municipal sentido Distrito Industrial até chegar na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) do Unileste.

O prefeito Helinho Zanatta e o presidente do Semae, Ronald Pereira, reforçaram o compromisso da atual gestão com a responsabilidade ambiental e com a eficiência no uso dos recursos hídricos. A nova estrutura terá uma extensão total de 1,4 quilômetro e vai beneficiar mais de 97 mil piracicabanos nos bairros Cruz Caiada, Parque São Jorge, Jardim Nova República e Vila Nova, nos residenciais Alphaville, Convívio Santa Clara, Reserva Jequitibá e Villa D’Aquila, e os loteamentos Paineiras, Ipês, São Gabriel, Santa Emília, Santa Rosa Ipês e Santa Rosa, bem como os loteamentos industriais Alphanorth Industrial, Uninorte I e II, Uninorte Ipezinho e o Parque Automotivo de Piracicaba.

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) vai ampliar sua capacidade de distribuição de água em mais de 35 milhões de litros/dia por meio da construção da nova adutora de água tratada Capim Fino – Torre de TV, de 600mm, por meio do edital de concorrência 03/25 publicado nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial do Município. O investimento previsto é de R$ 2,47 milhões – em parceria com o Desenvolve SP – e a obra terá prazo de execução de seis meses, a partir da assinatura da ordem de serviço.

De acordo com Ronald Pereira, presidente do Semae, os objetivos da nova obra são vários. “Vamos atender ao Plano Municipal de Saneamento, aumentaremos a eficiência do Sistema de Abastecimento de Água, daremos segurança hídrica para o crescimento econômico regional tornando-se ainda mais atrativa para novos investimentos nesta região. Vamos garantir a melhoria na qualidade de vida de mais de 97 mil piracicabanos que vivem nesta região, proporcionando acesso à água potável. Além disso, vamos reduzir custos com manutenção do sistema de abastecimento existente, permitindo que o município realoque orçamentos para outras necessidades essenciais”, explicou.

O edital da licitação está disponível no Diário Oficial do Município, no site do Semae (www.semaepiracicaba.sp.gov.br) e nos portais oficiais de compras públicas. O recebimento e abertura das propostas acontecem respectivamente, às 8h30 e às 9h, do dia 22/05/2025.