Primeira votação do conclave termina sem escolha de novo papa

A primeira rodada de votação do conclave para a escolha do novo papa, realizada nesta quarta-feira (7), encerrou-se sem a definição de um nome. A fumaça preta emitida pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, por volta das 16h (horário de Brasília), indicou que nenhum dos 133 cardeais eleitores atingiu o número mínimo de votos exigido para a eleição.

Saiba Mais:

O processo continuará na manhã de quinta-feira (8), quando uma nova sessão de votação está prevista.