1ª fumaça do conclave pode sair a qualquer momento

Teve início às 10h desta quarta-feira o conclave que reúne 133 cardeais de 71 países. A reunião será responsável por eleger o novo Papa, que sucederá Francisco na liderança da Igreja Católica. Este conclave é o mais internacional da história da instituição.

Saiba Mais:

O processo ocorre de forma reservada, mas análises de especialistas e plataformas de previsão apontam possíveis nomes para ocupar o cargo. De acordo com a ata divulgada após reunião dos cardeais na última segunda-feira, o perfil buscado é o de um líder com atuação próxima à comunidade, com capacidade de orientar e representar os fiéis.