Tinta encontrada em caixa-d’água fecha escola em Piracicaba

A medida foi adotada após diálogo entre representantes do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região e a Secretaria Municipal de Educação. A direção da escola manteve os servidores no local, utilizando água mineral para consumo e higiene.

As atividades presenciais na Escola Municipal Francisco Benedito Libardi, localizada no bairro Vila Cristina, em Piracicaba, foram interrompidas nos dias 6 e 7 de maio devido à contaminação da caixa d’água por tinta látex azul. O produto foi acidentalmente derramado durante o fim de semana.

Segundo relatos, mesmo com a suspensão das aulas no período da manhã, os servidores continuaram em atividade, enfrentando a falta de água nos banheiros e bebedouros. Galões de água foram adquiridos para suprir a demanda até a normalização do fornecimento. O uso dos banheiros já foi restabelecido, mas a água potável segue indisponível.

Em função da situação, os servidores continuarão em regime remoto até que o abastecimento de água potável seja totalmente restabelecido. O retorno dos alunos às aulas presenciais está previsto para quinta-feira (8), condicionado à apresentação de um laudo do Semae que comprove a potabilidade da água.

A equipe de manutenção realizou a limpeza da caixa d’água, a troca de filtros e a coleta de amostras. Após o envio das amostras ao Semae, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) também foi acionada. Caso a água seja considerada imprópria, o sindicato solicitou, via ofício, que o Semae recorra a órgãos ou profissionais habilitados para garantir a regularização do abastecimento e evitar prejuízos ao calendário escolar.