Em 4 meses, Piracicaba pagou quase R$ 240 milhões em impostos

Em quatro meses, Piracicaba arrecadou um total de R$ 239.513.297,11 em impostos, segundo o Impostômetro da ACSP (Associação Comercial de São Paulo). O valor foi apurado entre os dias 1° de janeiro até o dia 1° de maio de 2025, e o total representa o maior montante arrecadado em cinco anos.

De acordo com o Impostômetro, entre os anos de 2021 e 2025, o aumento na arrecadação foi de 53,75% nos primeiros quatro meses do ano. Em 2021, Piracicaba arrecadou R$ 155.781.444 em impostos. No ano seguinte, 2022, o valor subiu para R$ 173.715.862. Já em 2023, o total de tributos arrecadados na cidade foi de R$ 183.851.064. O ano de 2024 representa o primeiro da série em que a cidade passou dos R$ 200 milhões antes de cinco meses. Entre 1° de janeiro e 1° de maio do ano passado, Piracicaba arrecadou um total de R$ 219.392.507. Em todo o Brasil, no mesmo período analisado, foram arrecadados R$ 1.3 trilhão em impostos. O país passou a marca do trilhão em 30 de março.