Governo propõe ‘Pix no Prato’ para substituir vale-refeição

Por outro lado, a mudança pode resultar em menor custo operacional para as empresas e aumento do valor líquido recebido pelos trabalhadores. Isso pode representar uma resposta à elevação dos preços de alimentos e ao impacto no orçamento familiar.

Perspectivas para o programa

Do ponto de vista político, a reformulação do PAT está alinhada com estratégias voltadas à ampliação da base de apoio ao governo. No entanto, especialistas apontam que será necessário encontrar um equilíbrio entre flexibilidade na utilização do benefício e mecanismos de fiscalização que assegurem seu uso adequado.

A proposta indica uma possível transição para um modelo com menor regulação, diferente de práticas adotadas em outros países.