Aprenda a cultivar em casa plantas que afastam baratas

Citronela: precisa de clima quente, solo drenado e exposição constante ao sol. Pode ser plantada em jardins ou vasos grandes. A rega deve manter o solo levemente úmido.

Essas plantas contêm compostos aromáticos que funcionam como barreira natural contra baratas e outros insetos. Para intensificar o efeito, é possível amassar algumas folhas e espalhá-las em pontos estratégicos da casa.

Opções complementares

Outra opção é preparar soluções caseiras com as folhas dessas plantas e aplicar em áreas onde os insetos costumam aparecer. A manutenção das plantas, com podas e cuidados adequados, é essencial para garantir sua eficácia.