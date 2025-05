Roer unhas pode causar AVC?

A bactéria identificada no caso foi a Staphylococcus aureus. Ela se alojou na válvula mitral do coração e se espalhou pelo corpo com a circulação sanguínea. Os primeiros sintomas incluíram febre, vômitos e sinais de paralisia, inicialmente interpretados como uma infecção viral.

Com a evolução do quadro, o paciente apresentou embolias em órgãos como cérebro, rins e baço. O tratamento exigiu cirurgia para substituição da válvula cardíaca por uma prótese. A gravidade do caso mostrou os riscos associados a práticas que facilitam a entrada de microrganismos no corpo.

Sinais de alerta incluem febre prolongada, tremores, alterações motoras e sintomas neurológicos. A busca por atendimento médico é recomendada sempre que esses sinais forem observados, especialmente entre pessoas com histórico de roer unhas.

Para evitar o problema, algumas medidas podem ser adotadas: