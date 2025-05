Disputa entre CV e PCC na região de Piracicaba é alvo de operação

A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG/GOE) e pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Limeira. O grupo é suspeito de envolvimento em tráfico de armas e drogas, corrupção, adulteração de veículos, roubos e homicídios, especialmente contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira (5) a Operação Hitman, visando desarticular uma organização criminosa composta por policiais militares, guardas civis e criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV). Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporária nas cidades de Limeira, Araras e Leme, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba) e em Gramado, no Rio Grande do Sul.

As cidades-alvo estão situadas na chamada "Rota Caipira", rota estratégica para o transporte de entorpecentes e armamentos ilegais. Em Araras, um policial militar da ativa foi preso em flagrante durante os mandados. Dentro de um dos veículos investigados, foram encontrados dois carros clonados, armamento ilegal, colete balístico sem registro, balaclava, luvas e um monóculo.

As investigações também estão relacionadas a um roubo de arsenal em Araras, o que levou ao cumprimento de mandado contra um ex-policial militar. Em Gramado (RS), um dos alvos foi capturado em um hotel com apoio da Polícia Civil local e encaminhado ao presídio de Canela.

Os demais presos foram levados inicialmente à sede da DIG de Limeira e, posteriormente, transferidos para a Cadeia Pública da cidade. As apurações continuam, com foco na elucidação de diversos homicídios com indícios de execução e participação de sicários fortemente armados.