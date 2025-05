Pai morre o tentar salvar filho levado pela correnteza no litoral

Um momento de lazer em família terminou em tragédia neste sábado (3), na Praia de Jacarecica do Sul, em Jequiá da Praia, litoral sul de Alagoas. O advogado Miguel Raimberg Falcão Barbosa, de 44 anos, morreu ao tentar resgatar o filho, que havia sido arrastado pela força do mar.

Morador de Arapiraca, Miguel entrou na água ao ver a criança sendo levada pela correnteza. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Departamento Estadual de Aviação, que enviaram o helicóptero Falcão 06 ao local.O menino foi encontrado cerca de um quilômetro distante da areia e retirado do mar com vida por um militar que saltou da aeronave.

Já o pai foi localizado algum tempo depois, inconsciente, e retirado da água com apoio de jetski. Apesar dos esforços de reanimação, ele não resistiu e morreu. O menino passa bem e está sob os cuidados da família.