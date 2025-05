Três em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais

Esta é a primeira edição do Inaf após uma pausa de seis anos. A coleta de dados foi realizada entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, com a participação de 2.554 pessoas, distribuídas por todas as regiões do país. Os entrevistados foram submetidos a testes que avaliaram suas competências em leitura, escrita e matemática. A margem de erro da pesquisa varia entre dois e três pontos percentuais, dependendo da faixa etária, e o nível de confiança é de 95%.

O Inaf é desenvolvido por instituições que acompanham os índices de alfabetismo no Brasil e tem o objetivo de fornecer dados que orientem políticas públicas voltadas à educação e à inclusão social. Os resultados reforçam os desafios enfrentados pelo país no combate às desigualdades educacionais e na ampliação do acesso ao ensino de qualidade.