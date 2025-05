Filho é agredido após defender mãe grávida de 6 meses

Um adolescente de 14 anos foi agredido ao tentar defender a mãe grávida de seis meses em casa. A agressão teria sido feita pelo atual companheiro da mulher, e a denúncia foi feita pelo pai do adolescente. O caso aconteceu no domingo (4), na cidade de Limeira, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba).

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem mora com a mãe e com o atual companheiro dela. O homem teria bebido e agredido a mulher, que não quis registrar boletim de ocorrência. O jovem tentou defender a mãe e acabou sendo agredido pelo suspeito.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o menino pediu ajuda a um primo de 18 anos, que foi até o local e encontrou a mulher tentando abrir o portão da casa, que foi trancado pelo agressor. Neste momento, segundo o registro policial, o jovem conseguiu entrar na casa e foi ameaçado com uma faca. Depois de uma luta corporal, o agressor deixou a faca cair e passou a agredir os dois jovens, inclusive com mordidas.

O jovem de 16 anos não teve ferimentos graves, mas o primo dele teve lesões no braço e no rosto. O suspeito fugiu e foi encontrado na cidade de Iracemapolis. Uma criança de 8 anos, filha da mulher com o agressor, presenciou a cena.