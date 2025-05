OEP abre temporada com concerto emocionante; VÍDEO

Com o teatro tomado por aplausos de pé, lágrimas discretas e sorrisos comovidos, a Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) deu início à sua temporada 2025 na tarde deste domingo (4), em um concerto que ficará na memória dos que estiveram no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Celebrando seus 10 anos de trajetória, a OEP proporcionou mais que uma apresentação musical: entregou uma experiência sensorial capaz de tocar corações de todas as idades.

Sob a regência do maestro Ivan Bueno, os 80 integrantes da orquestra encantaram com um repertório ousado e cativante, que passeou com maestria por trilhas sonoras do cinema e dos games, como Tubarão, O Verdadeiro Herói e League of Legends, além de clássicos de Villa-Lobos, Tchaikovsky, Elgar, Edvard Grieg e Pietro Mascagni. A diversidade musical despertou no público uma conexão quase imediata — não apenas com a música, mas com os próprios músicos, muitos deles amadores movidos apenas pela paixão de tocar.

