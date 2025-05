Concerto de estreia da OEP emociona o público em Piracicaba

Emoção, talento e casa cheia marcaram a abertura da temporada 2025 da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), que lotou o Teatro Municipal Dr. Losso Netto na tarde deste domingo (4), com um concerto vibrante e inesquecível. O público aplaudiu de pé a performance dos 80 músicos, em um espetáculo que combinou técnica, sensibilidade e uma seleção de obras que atravessaram séculos e estilos musicais.

Celebrando seus 10 anos de história, a OEP apresentou um repertório ousado e eclético, com trilhas sonoras icônicas do cinema e dos games, clássicos da música sinfônica e pérolas da música brasileira. Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o grupo mergulhou em peças de compositores como Edvard Grieg, Pietro Mascagni, Heitor Villa-Lobos, Elgar e Tchaikovsky — além de emocionar com os temas de Tubarão, O Verdadeiro Herói e League of Legends.

Com arranjos envolventes e interpretações marcantes, a orquestra prendeu a atenção do público do início ao fim. O carisma e a energia dos músicos, muitos deles apenas apaixonados pela música, deram um toque especial à apresentação.