Tempo se estabiliza em Piracicaba com mínima em 16ºC na semana

A temperatura em Piracicaba se estabiliza nesta semana, com previsão de duas de manas frias e calor a tarde. Não há previsão de chuva pra os próximos dias da semana.

De acordo com o Inmet (Instituto Nadional de Meteorologia), a mínima nesta segunda-feira será de 16ºC e a máxima chega aos 30°C. O dia não tem previsão de chuva, mas tem chances de tempo nublado. Na terça-feira (6) as temperaturas se repetem. A mínima fica em 16ºC e a máxima chega aos 30°C. A previsão é de céu encoberto por nuvens durante a manhã e à tarde e tempo aberto à noite. Na quarta-feira (7), a previsão é de mínima em 16ºC e máxima em 32ºC com o tempo aberto.