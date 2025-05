Rotas alternativas na SP-304 falham e causam caos em Piracicaba

Will Baldine/JP

A Prefeitura de Piracicaba colocou em prática, nesta quarta-feira (30), mudanças no tráfego das regiões de Santa Teresinha e Vila Sônia, com o objetivo de amenizar os impactos das obras em andamento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). As alterações afetam os trajetos entre o Centro e os bairros, e foram planejadas após estudos realizados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

As novas rotas buscam melhorar a circulação de veículos nas áreas urbanas durante o período em que a rodovia estiver em obras. Segundo a Prefeitura, as modificações devem permanecer em vigor enquanto durar a intervenção viária.