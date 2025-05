Jovem sai de UPA e desaparece em Piracicaba

Um jovem de 24 anos está desaparecido em Piracicaba desde o dia 25 de abril, após deixar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Piracicamirim.

A família de Gustavo Marçal está aflita com a situação e registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (1), no Plantão Policial. Segundo o relato à polícia, Marçal havia sido medicado e estava internado na unidade de saúde. Ele não foi mais visto depois de sair do local.

De acordo com a mãe, o jovem desapareceu em outras ocasiões, mas sempre foi encontrado em pouco tempo. As buscas continuam na cidade e qualquer informação sobre o paradeiro de Gustavo deve ser repassada à Polícia Militar, pelo número 190.