Medicamento Mounjaro é vendido ilegalmente no Brasil

Em Teresina (PI) e São Luís (MA), clínicas anunciam a chamada “caneta emagrecedora” mesmo antes da liberação oficial no país. Em alguns casos, o atendimento é feito por proprietárias dos estabelecimentos ou profissionais sem formação médica. Os anúncios costumam incluir oferta de bioimpedância e entrega por delivery.

O medicamento Mounjaro, aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2, só deve chegar às farmácias brasileiras na segunda quinzena de maio de 2025. No entanto, clínicas de estética em diferentes cidades do país já comercializam o produto de forma irregular, especialmente por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Segundo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a comercialização apresenta diversas irregularidades: apenas farmácias e drogarias podem vender o produto; a embalagem não permite fracionamento; e a venda exige prescrição médica, o que exclui a atuação de profissionais não habilitados.

A responsável por uma das clínicas em Teresina afirmou possuir equipe multidisciplinar. A unidade em São Luís não se manifestou.

Fabricante alerta para riscos

Em nota pública, a farmacêutica Eli Lilly, responsável pela produção do Mounjaro, declarou que nenhuma unidade do medicamento foi oficialmente disponibilizada no Brasil até o momento. A empresa afirmou que produtos vendidos atualmente podem ser falsificados ou importados de forma irregular.