PIX será substituído por novo método de pagamento em 2025

Apesar do avanço da tecnologia, a implementação em larga escala ainda depende de fatores como a proteção de dados biométricos, infraestrutura nos pontos de venda e acesso universal aos meios digitais. O Banco Central acompanha o processo por meio de regulamentações que tratam da segurança, privacidade e competitividade no setor.

Instituições financeiras já testam o uso de biometria para autenticação em aplicativos e pagamentos presenciais. A expectativa é que o recurso se consolide como padrão nas transações financeiras do país nos próximos anos.

Com a expansão do Open Finance e o fortalecimento do PIX, o Brasil se posiciona entre os países que lideram a transformação digital no setor bancário, com ênfase em soluções que buscam aprimorar a experiência do usuário e a integridade das operações.