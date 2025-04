Com 80 músicos, Orquestra Educacional faz mega concerto domingo

Com um repertório eclético, com obras sinfônicas, trilhas sonoras e música brasileira, a Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) faz seu primeiro concerto do ano, sob a regência do maestro Ivan Bueno. A apresentação de abertura da temporada de 2025 acontecerá no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, no próximo domingo, dia 4 de maio, às 16 horas. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no site megabilheteria.

Composta por 80 integrantes de todas as famílias de instrumentos sinfônicos, a OEP é mantém no repertório obras sinfônicas universal de forma predominante, mas também música popular brasileira, pop-rock e trilhas sonoras de filmes e games.

O programa trará trilhas marcantes do cinema e dos games, criando uma experiência única e emocionante, com destaque para clássicos da música de concerto. Também será dedicado a dois compositores: Edvard Grieg, pianista e maestro norueguês, e Pietro Mascagni, italiano conhecido por suas óperas.