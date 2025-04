Feriado: folga extra é direito? A lei explica!

Emenda do Feriado: Uma Cortesia da Empresa

O feriado nacional de 1º de maio, celebrado nesta quinta-feira, trará descanso para muitos trabalhadores. Contudo, a possibilidade de estender esse feriado para a sexta-feira, criando uma "emenda" com o fim de semana, não é um direito automático do empregado.

A decisão de conceder ou não essa folga extra aos seus colaboradores é inteiramente da empresa. A legislação trabalhista brasileira não obriga o empregador a liberar os funcionários para prolongar um feriado.

Caso a empresa opte por liberar os trabalhadores na sexta-feira, é comum que ela peça alguma forma de compensação. Uma das maneiras mais frequentes de fazer isso é através do banco de horas, um sistema legal que permite compensar horas extras trabalhadas com folgas futuras ou redução da jornada em outros dias.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê o banco de horas. De acordo com a lei, o empregador pode evitar o pagamento de horas extras se optar pela compensação da jornada. No entanto, essa prática só é válida se houver um acordo individual ou uma convenção coletiva de trabalho formalizada.