Novas ligações de esgoto ampliam atendimento em Piracicaba

Sobre a Mirante

A Mirante é uma empresa da Aegea Saneamento, referência no setor privado no Brasil. Desde 2012, a empresa é responsável pelo esgotamento sanitário da área urbana de Piracicaba (SP), município que em 2014 atingiu a universalização do serviço de saneamento. A operação funciona por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada) com o SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba. Saiba mais em https://www.miranteppp.com.br

Sobre a Aegea