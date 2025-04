Estudo alerta para bebida que acelera o envelhecimento cerebral

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, identificou que o consumo de álcool, mesmo em quantidades consideradas leves ou moderadas, pode acelerar o envelhecimento do cérebro. Os efeitos foram observados em pessoas com idades entre 20 e 30 anos, faixa etária considerada adulta jovem.

Saiba Mais:

A pesquisa foi publicada na revista Alcohol: Clinical and Experimental Research e utilizou exames de ressonância magnética combinados com ferramentas de aprendizado de máquina para estimar a idade cerebral dos participantes, comparando-a com a idade cronológica.

A pesquisa