Bicarbonato de sódio no pré-treino: funciona de verdade?

Com o crescimento do universo fitness nas redes sociais, a busca por um estilo de vida mais saudável levou muitas pessoas a aderirem à prática regular de exercícios físicos. Nesse cenário, também é comum o surgimento de tendências que prometem melhorar o desempenho durante os treinos — entre elas, o uso do bicarbonato de sódio como suplemento pré-treino.

Embora o composto já seja conhecido por sua aplicação doméstica, ele tem ganhado destaque nas academias e grupos de atletas. Quando consumido da forma correta, o bicarbonato pode realmente contribuir para o rendimento físico. No entanto, profissionais da área da saúde fazem alertas sobre o uso inadequado e os riscos que ele pode representar ao organismo. A seguir, entenda como funciona e quando ele é indicado.