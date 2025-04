Veja: operadora de Portugal explica causa de apagão

Um extenso apagão atingiu Portugal e Espanha nesta segunda-feira, paralisando serviços essenciais como transporte e aeroportos. A Redes Energéticas Nacionais (REN), operadora elétrica de Portugal, divulgou que a causa primária do incidente reside em um fenômeno atmosférico incomum, denominado “vibração atmosférica induzida”.

De acordo com a REN, as "variações extremas de temperatura no interior da Espanha" desencadearam "oscilações anômalas" nas linhas de transmissão de alta voltagem (400 KV). A empresa alertou que a normalização completa do fornecimento de energia em Portugal pode se estender por até uma semana.