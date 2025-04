Apagão atinge parte da Europa e gera caos no trânsito e comércios

Um apagão registrado no início da tarde desta segunda-feira (28) causou interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversas regiões da Europa, com maior impacto em Espanha e Portugal. Segundo veículos de imprensa locais, houve reflexos também na França, Alemanha e possivelmente no Marrocos, embora em menor intensidade.

Saiba Mais:

De acordo com a Rede Elétrica da Espanha, responsável pelo sistema energético do país, foi ativado um plano de restabelecimento em parceria com empresas do setor após uma falha no sistema da Península Ibérica. A companhia informou que as causas do apagão ainda estão em investigação.